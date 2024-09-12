بوريل يندد بمقتل موظفي الأمم المتحدة "المروع" في غزة

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمقتل ستة موظفين من وكالة الأونروا بضربات جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة، واصفا الحادثة بـ"المروعة".



وشدد في منشور على منصة إكس على أن "تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقبله".