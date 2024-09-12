روسيا تعلن استعادة 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك

أعلنت روسيا الخميس أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث شنت أوكرانيا الشهر الماضي هجوما واسعا.



وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على منصة تلغرام إن "وحدات من جنود فرقة "الشمال" حررت 10 قرى في غضون يومين".