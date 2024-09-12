صاروخ روسي يستهدف سفينة لنقل الحبوب في المياه الرومانية

استهدف صاروخ روسي سفينة لنقل الحبوب في المياه الرومانية بالقرب من مصب نهر الدانوب في البحر الأسود الليلة الماضية، بحسب ما أفاد مصدر لـ"رويترز".



وأكد المصدر "أنها مياه رومانية".



وفي السياق، رأى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن الهجوم الروسي على السفينة هو "هجوم سافر" على حرية الملاحة والأمن الغذائي العالمي.

وأكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إصابة سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر بصاروخ روسي في البحر الأسود.