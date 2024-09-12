طهران تستدعي دبلوماسيين من دول أوروبية على خلفية اتهامها بتسليم صواريخ بالستية لروسيا

استدعت إيران سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا إثر فرض تلك الدول عقوبات على طهران على خلفية اتهامها بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.



وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن الدبلوماسيين الأربعة "استدعتهم وزارة الشؤون الخارجية عقب عقوبات وتصريحات غير بناءة من جانب جهات أوروبية".



وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النقل الجوي الإيراني بعد أن اتهمت تلك الدول طهران بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا.