ضحايا في قصف روسي على خاركيف ...زيلينسكي: قتلى بقصف روسي على مركبات للصليب الأحمر في دونيتسك

اعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية إن شخصين قتلا وأصيب سبعة آخرون في قصف روسي اليوم الخميس على منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.



وأضافت عبر تطبيق تيليجرام أن خدمات الطوارئ كانت تعمل في الموقع بعد هجوم روسي على قرية بوروفا حين قصفتها قوات موسكو مرة أخرى. ومن بين المصابين ثلاثة من أفراد الإنقاذ.



كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل ثلاثة أشخاص بقصف روسي على مركبات للصليب الأحمر في أوكرانيا، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الضحايا من موظفيها.



وقال زيلينسكي "اليوم، هاجم المحتل مركبات لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنسانية في منطقة دونيتسك".



وأفادت اللجنة بأن موظفيها الثلاثة قتلوا في قصف استهدف موقعا كان مخصصا لتوزيع المساعدات على خط الجبهة في المنطقة، من دون تحديد الجهة المسؤولة عن القصف.

