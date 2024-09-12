بزشكيان يبحث في أربيل سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في أربيل، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وعقد بزشكيان اجتماعا مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وحكومته، ثم أجرى محادثات مع رئيسي الإقليم والحكومة وعدد من القادة الكرد في أربيل والسُليمانية.



وكانت العلاقات بين طهران وكردستان قد تحسنت بفضل جهود قامت بها السلطات العراقية لاحتواء المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الإقليم منذ عقود، والتي تعتبرها طهران ارهابية وتتهمها بشن هجمات على اراضيها.