اسرائيل تلغي البطاقات الصحافية الرسمية لصحافيي قناة الجزيرة

ألغت إسرائيل البطاقات الصحافية الرسمية لمراسلي قناة الجزيرة العاملين في البلاد، بعد أربعة أشهر من إغلاق مكاتب المحطة القطرية.



وأعلن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي في بيان إنه "ألغى بطاقات الصحافة الاسرائيلية لصحافيي الجزيرة العاملين في إسرائيل".



ورأى البيان عن مدير المكتب الصحافي نيتسان تشين قوله أن "هذه وسيلة إعلامية تنشر محتوى كاذبا، يتضمن التحريض ضد الإسرائيليين واليهود ويشكل تهديدا على الجنود الإسرائيليين".



وأوضح مسؤول إسرائيلي مطلع لوكالة فرانس برس، لم يود الكشف عن اسمه، "أن القرار سيطبق في الوقت الحالي على أربعة صحافيين يعملون بدوام كامل في الجزيرة ويحملون الجنسية الإسرائيلية" أو يقيمون في القدس الشرقية المحتلة.



ولفت المسؤول إلى أن" بقية موظفي قناة الجزيرة في البلاد سيحتفظون، ومعظمهم من منتجي الفيديو والمصورين الذين تعتبرهم الحكومة غير منتجين نشطين للمحتوى، ببطاقة الصحافة الإسرائيلية".



وهذه البطاقة الصحافية الرسمية ليست إلزامية لممارسة العمل الصحافي في إسرائيل إلا انه لا يمكن من دونها الدخول إلى البرلمان الإسرائيلي أو الوزارات المختلفة أو إلى منشآت تابعة للجيش.



وفي اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس قال مدير مكتب الجزيرة في الاراضي الفلسطينية واسرائيل وليد العمري إنه "لم يصلنا أي شيء رسمي من قبل مكتب الصحافة الحكومة حتى الان، لذا لا تعليق".