بوتين: دول الناتو في حرب ضد روسيا إذا أجازت لكييف استخدام صواريخ بعيدة المدى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حال سمح الغربيون لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها كييف لضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن "دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا".



وأكد بوتين، في مقطع مصور نشره صحافي مقرب من الرئاسة الروسية على تلغرام، أنه "إذا اتخذ هذا القرار، فإن ذلك سيعني على الاقل ضلوعا مباشرا لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا".



وشدد على أن "هذا الأمر سيغير طبيعة النزاع نفسها وهذا سيعني أن دول الناتو هي في حرب ضد روسيا".