المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

أكدت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة.



ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن حالة المصاب الذي قالت إنه من مراكش. ولم تحدد السلالة التي رصدتها.



وقالت إن حالة الرجل مستقرة وإنه لم تظهر أعراض على المخالطين له.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية المرض حالة طوارئ صحية عامة.

