أربعة قتلى بانفجار سيارة في مدينة الرملة في إسرائيل

قُتل أربعة أشخاص في انفجار سيارة في مدينة الرملة الإسرائيلية في حادثة "يبدو أنها متصلة بالجريمة"، بحسب ما أعلن مستشفى والشرطة.



وقال مستشفى أساف هروفيه في بيان: "ينعي المركز الطبي أربعة أشخاص قتلوا في حادثة الرملة ولا يزال ستة آخرون في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة".



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في "انفجار سيارة... يبدو أنه في إطار تصفية حسابات بين عرب".



وكانت تحدثت أولا عن سقوط 12 جريحا.