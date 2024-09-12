الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 16 مسؤولا مقرّبا من الرئيس الفنزويلي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 16 مسؤولا مقربا من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة أنهم "أعاقوا" عملية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 28 تموز.



وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن من بين الأفراد الذين طالتهم العقوبات قادة في المجلس الوطني الانتخابي والمحكمة العليا، مضيفة أنهم "أعاقوا شفافية العملية الانتخابية ونشر النتائج الصحيحة للانتخابات".



وتستهدف العقوبات خصوصا القاضي والمدعي العام اللذين أصدرا مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.



وتشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة في حال وجودها، وفرض قيود على منحهم تأشيرات دخول.



ولم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية بإعادة انتخاب مادورو.