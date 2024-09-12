المتحدث باسم الأمم المتحدة: لضمان سلامة واستدامة الصادرات الزراعية التي تمر عبر البحر الأسود

رأى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن إعلان أوكرانيا أن روسيا هاجمت سفينة حبوب مدنية هو "تذكير صارخ" بالتهديدات التي لا تزال تواجهها السفن المدنية في البحر الأسود.



وذكّر دوغاريك بأن "الهجمات على السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ، بما في ذلك مرافق مناولة الحبوب، محظورة بموجب القانون الدولي ويتيعين أن تتوقف".



وشدد على أن ضمان سلامة واستدامة الصادرات الزراعية التي تمر عبر البحر الأسود هو أمر بالغ الأهمية لدعم الأمن الغذائي العالمي وبقاء الأسعار العالمية تحت السيطرة.