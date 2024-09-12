الخارجية الأميركية تقر عملية بيع محتملة لشاحنات نقل الدبابات لإسرائيل

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة لمقطورات نقل دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل في صفقة قيمتها 164.6 مليون دولار.



ووفقا للبيان فإن شركة ليوناردو ستكون هي المقاول الرئيسي.