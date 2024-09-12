ترامب لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع هاريس

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع منافسته نائبة الرئيس كاملا هاريس.



وكتب على منصة تروث سوشيال بعد مشاركته في مناظرة مع الرئيس جو بايدن في حزيران ومع هاريس في وقت سابق من هذا الأسبوع "لن تكون هناك مناظرة ثالثة!".