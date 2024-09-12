البيت الأبيض على اتصال بإسرائيل للحصول على معلومات بشأن الضربة التي قتلت موظفين في الأونروا

اعلن البيت الأبيض إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في غزة التي قتلت موظفين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وقالت الوكالة إن ستة من موظفيها قتلوا بعد أن أصابت غارتان جويتان مدرسة في وسط غزة أمس الأربعاء، في ما قالت إنه أكبر عدد من القتلى بين موظفيها في حادث واحد.