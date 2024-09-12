الرئيس السنغالي يحلّ البرلمان ويعين موعدا للانتخابات التشريعية



أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في خطاب إلى الأمة الخميس حلّ الجمعية الوطنية وحددا موعدا للانتخابات التشريعية الأحد 17 تشرين الثاني 2024.



وقال "أعلن حلّ الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به".



وأضاف الرئيس المنتخب في آذار 2024 عبر شاشة التلفزيون الوطني "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي الخمسية".



يهدف القرار إلى منحه أغلبية برلمانية مستقرة، في حين أن معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان يهيمن على المجلس التشريعي المنحل الذي انتخب عام 2022.



وتابع باسيرو ديوماي فاي أن التعطيلات التي شهدتها الجمعية الوطنية في الأيام القليلة الماضية أقنعته أن "التعهد بتعاون صادق مع الأغلبية البرلمانية (...) كان مجرد وهم".



واعتبر أن الأغلبية البرلمانية "قررت الابتعاد عن الشعب لتعزيز ثقافة التعطيل وبالتالي عرقلة تنفيذ المشروع الذي انتخبت على أساسه".



كما شكك فاي في إدارة سلفه للمالية العامة. واستنادا إلى مراجعة للحسابات أجراها ديوان المحاسبة، استنكر "تجاوزات أخفيت عمدا" و"تطورا من دون ضوابط لكتلة المرتبات والديون والفوائد على الديون، والفشل في السيطرة على الدعم".

