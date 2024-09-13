الولايات المتحدة تفرج عن مساعدات عسكرية لمِصر بقيمة 1,3 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستفرج من دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمِصر، في الوقت الذي تنخرط فيه القاهرة وواشنطن في وساطات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



ورأت وزارة الخارجية الأميركية أنّ مِصر أحرزت تقدمّا في مجالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان.



كما أشارت إلى المساعدة، التي قدمتها القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحركة "حماس" في شأن الحرب، في غزة.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إنّ هذا القرار مهمّ، لتعزيز السلام الإقليميّ ولمساهمات مِصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القوميّ الأميركيّ وخصوصًا لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأشار المتحدث إلى دور مصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من 16 شهرًا.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تخصيص الميزانية في مذكرة إلى الكونغرس، كما يقتضي القانون الأميركيّ.



وتنتقد واشنطن بانتظام سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.



ووضعت شروطًا على منح جزء من مساعداتها العسكرية السنوية.