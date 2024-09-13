وزير الدفاع الصينيّ: للتفاوض لحل النزاعين في أوكرانيا وغزة

أعلن وزير الدفاع الصينيّ دونغ جون أنّ التفاوض هو الحل الوحيد للنزاعات، مثل حربي غزة وأوكرانيا.



وقال دونغ، في حفلة افتتاح منتدى شيانغشان، إنّه من أجل حل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد.



ودعا البلدان إلى تعزيز التنمية السلمية والحكم الشامل.



وحضّ على مناهضة نشر مفاهيم الأمن القوميّ، لضمان أن تفيد التقنيات الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة، لمنع وصول بكين إلى التقنيات المتطورة.

