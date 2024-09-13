ماسك عن الحكومة الأسترالية: فاشية بسبب قانون المعلومات المضللة

وصف مالك موقع إكس إيلون ماسك، الحكومة الأسترالية بالفاشية، بسبب التشريع المقترح، لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعيّ، التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة، عبر الإنترنت.



وكشفت حكومة حزب العمال عن تشريع، في البرلمان، قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة في المئة من إيراداتها العالمية، إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة.



ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك، لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها.



وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص، إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال.



وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، عبر البريد الإلكترونيّ، إنّه على الشركات العاملة في أستراليا أن تمتثل للقوانين الأسترالية.



وأضاف: "يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأستراليّ."