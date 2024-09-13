كوريا الشمالية تنشر صورًا لمنشأة لتخصيب اليورانيوم... وكيم: التهديدات النووية من أميركا تجاوزت الخطوط الحمر

نشرت كوريا الشمالية للمرة الأولى، صورًا نادرة لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، حيث ظهر الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون، يتجول في أرجائها.



ودعا إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزيّ، لتعزيز ترسانته النووية.



ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صورًا لكيم وهو يتفقد صفوفًا من أجهزة الطرد المركزيّ، "بينما نقلت عنه تشديده الحاجة إلى زيادة عدد هذه الأجهزة، لتسريع زيادة الأسلحة النووية بهدف الدفاع عن النفس".



وأشار كيم إلى أنّ التهديدات النووية من الولايات المتحدة وحلفائها أصبحت أكثر وضوحًا وتجاوزت الخط الأحمر.



وشدد على وجوب كوريا الشمالية أن توسّع بثبات قدراتها الدفاعية وتعززها وكذلك قدراتها على شنّ هجوم استباقيّ تكون نقطة ارتكازه القوة النووية.