مقتل ثلاثة رجال شرطة في هجوم في إيران تبناه تنظيم جهاديّ

قُتل ثلاثة رجال شرطة في محافظة سيستان وبلوشستان، في جنوب شرق إيران، جراء هجوم أعلن تنظيم جهاديّ ناشط في المنطقة مسؤوليته عنه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنّ ثلاثة أفراد من قوات الشرطة قتلوا وجرح مدنيّ، في هجوم نفذه مجرمون مسلحون، في ميرجاوه، في محافظة سيستان وبلوشستان.وأوردت "إرنا" أن رجال الشرطة تعرضوا لهجوم في محطة وقود.وأعلن تنظيم جيش العدل مسؤوليته عن الهجوم في منشور على تطبيق تلغرام.