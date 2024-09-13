موسكو ألغت اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين واتهمتهم بالتجسس

ألغت موسكو اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين واتهمتهم بالتجسس، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ قوله.



ولم يكشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي هوية أيّ من الدبلوماسيين الستة.



لكنّه، قال إنّ أنشطتهم شكلت تهديدًا لأمن البلاد.