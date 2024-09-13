حقيبة جونسون سُرقت في مؤتمر لضباط الشرطة من الرتب المتوسطة والعليا

أعلن مسؤول حكوميّ أنّ حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن الشرطة ومكافحة الجريمة ديانا جونسون، سُرقت، في مؤتمر لضباط الشرطة من الرتب المتوسطة والعليا، وذلك في وقت كانت تتحدث فيه عن مشكلة السرقات والسطو على المتاجر.



ووقعت الحادثة عندما كانت جونسون تشارك في مؤتمر لأفراد الشرطة في وسط إنجلترا يوم الثلاثاء.



وقال المسؤول الحكوميّ إنّ حقيبة جونسون تعرضت للسرقة في أثناء المؤتمر من دون رصد أي خطر أمنيّ.



وأكّدت جونسون أنّ بريطانيا "تعاني من تفشي السلوكيات المعادية للمجتمع والسرقة والسطو على المتاجر".