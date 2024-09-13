موسكو تسحب أوراق اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين بشبهة التجسس

أعلن جهاز الأمن الفدراليّ الروسيّ سحب اعتماد ستة دبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو بشبهة التجسس و"تهديد أمن روسيا".



وقال جهاز الأمن الفدراليّ (اف اس بي) في بيان صحافيّ: "كإجراء انتقاميّ على الأعمال غير الودية الكثيرة التي قامت بها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية اعتماد ستة موظفين في القسم السياسيّ في السفارة البريطانية في موسكو."



واتّهم الجهاز الدبلوماسيين بارتكاب أنشطة تخريبية (وجمع معلومات) استخباراتية.



وقال إنّ لديه أدلة "موثقة" تؤكّد قيام لندن بـ"تنسيق تصعيد في الوضع السياسيّ والعسكريّ الدوليّ".



وأضاف أن قسم "شرق أوروبا ووسط آسيا" في وزارة الخارجية البريطانية ينسق تحركات تهدف إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.



وأكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أنّ وزارتها تؤيد تمامًا جهاز الأمن الفدراليّ في "تقييمه لأنشطة هؤلاء الدبلوماسيين البريطانيين المزعومين".