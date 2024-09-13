مصادر رويترز: الإمارات ستسعى إلى إعادة إحياء صفقة بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة

أعلنت مصادر رويترز أنّ الإمارات ستسعى لإعادة إحياء صفقة بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة، لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة، إذا فاز دونالد ترامب بفترة رئاسة ثانية في انتخابات تشرين الثاني.