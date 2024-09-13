القوات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة روسية

أسقطت القوات الجوية الأوكرانية 24 من أصل 26 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على خمس مناطق الليلة الماضية، وفق ما أعلنت القوات في بيان.