رئيس مجلس الأمن الروسيّ في كوريا الشمالية

زار رئيس مجلس الأمن الروسيّ سيرجي شويجو، كوريا الشمالية، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.



والتقى بزعيم البلاد كيم جونج أون.



وأضافت الوكالة أن شويجو بحث مع كيم قضايا ثنائية ودولية.