سفارة واشنطن تتهم مجموعات موالية لإيران بـ"الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسيّ" في بغداد

اتهمت سفارة الولايات المتحدة في بغداد مجموعات موالية لإيران بـ"الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسيّ في بغداد".



وأكّدت "الاحتفاظ بالحق بالدفاع عن النفس".



وقالت السفارة الأميركية في بيان "في يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، اعتُدي على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد وهو منشأة دبلوماسية أميركية".



وذكّرت بعدم ورود "أنباء عن حدوث إصابات" كما أفادت في بيان مقتضب الأربعاء.



وتابعت "تشير الدلائل إلى أن الهجوم بدأ من جانب ميليشيات متحالفة مع إيران وتعمل بحرّية في العراق".

وسبق أن استُهدف مجمع الدعم الدبلوماسي الملحق بالسفارة الأميركية في بغداد، لا سيّما في الثالث من كانون الثاني 2022 بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية في العاصمة العراقية.



ويقدّم المجمع دعما لوجستيا للبعثة الدبلوماسية الأميركية ويضم كذلك منشآت طبية.

