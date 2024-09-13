بوتين: الغرب سيصبح في قتال مباشر مع روسيا إن سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ الغرب سيصبح في قتال مباشر مع روسيا إن سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع.



وقال بوتين أنّ الخطوة هذه ستغير طبيعة ونطاق النزاع وستجر البلدان التي تمد كييف بالصواريخ مباشرة إلى الحرب، خصوصًا أنّ بيانات تحديد الأهداف عبر الأقمار الصناعية والبرمجة الفعلية لمسارات تحليق الصواريخ يقوم بها عسكريون من حلف شمال الأطلسيّ.



واضاف بوتين أنّ روسيا ستضطر إلى اتخاذ ما وصفها "بالقرارات المناسبة" على أساس التهديدات الجديدة.