البنتاغون: حاملة الطائرات تيودور روزفلت غادرت منطقة الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ حاملة الطائرات تيودور روزفلت غادرت منطقة الشرق الأوسط بعد ثلاثة أسابيع من تمديد بقائها، وذلك رغم التوترات الإقليمية المستمرة.



وكان نشر حاملتي طائرات أمريكيتين في المنطقة يهدف إلى ردع أي هجوم محتمل من إيران على إسرائيل، بعد تصاعد التوترات إثر مقتل إسماعيل هنية في طهران>



وأكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب التهديدات الإيرانية بجدية.



وأشار إلى أن مغادرة روزفلت ترتبط بإدارة الأسطول.