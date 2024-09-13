زيلينسكي: الهجوم في كورسك "أبطأ" التقدم الروسي في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هجوم كييف على منطقة كورسك الحدودية الروسية "أبطأ" تقدم موسكو في شرق أوكرانيا.



وأكد أن الهجوم أعطى النتائج التي توقعناها، صراحة"، موضحا أنه "في منطقة خاركيف، تم إيقاف العدو، وتباطأ التقدم في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية هناك".



واشار زيلينسكي إلى أن روسيا نشرت 40 ألف جندي في منطقة كورسك.