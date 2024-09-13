مندوب روسيا بالأمم المتحدة لمجلس الأمن: إذا سمح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا فدول الناتو ستكون بحرب مباشرة مع روسيا

أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي أنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا فإن دول حلف شمال الأطلسي "ستكون في حرب مباشرة مع روسيا".



وأكد نيبينزيا أنه في "الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية".



وقال:" أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب".