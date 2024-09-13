الرئيس الإيراني يختتم في البصرة زيارته إلى العراق

اختتم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة جولته في العراق في مدينة البصرة بجنوب البلاد، منهيا بذلك الزيارة الرسمية الخارجية الأولى له منذ انتخابه والتي تمحورت حول تعزيز التعاون مع الجار الحليف.



ووصل الرئيس الإيراني الى كبرى مدن جنوب العراق صباح الجمعة، بعد ساعات من زيارته وسط زحمة من الزوار، العتبة العلوية في النجف الأشرف ثمّ العتبة الحسينية في كربلاء المقدّسة.



ورافق محافظ البصرة أسعد العيداني بزشكيان إلى مطار المدينة، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وأكّدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن بزشيكان عاد الى طهران بعد ظهر الجمعة مختتما زيارة لثلاثة أيام.



والخميس، التقى الرئيس الإيراني مسؤولين أكرادا في إقليم كردستان بشمال العراق، حيث دعا إلى "توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري" والأمني.