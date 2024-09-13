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إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في اعتداء بالسكين
أخبار دولية
2024-09-13 | 11:47
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إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في اعتداء بالسكين
تعرّض رئيس جزر القمر غزالي عثماني لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة.
وشددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".
وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا الى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين.
وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.
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