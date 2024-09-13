0min

البيت الأبيض: لا تغيير في توجهنا بشأن تزويد أوكرانيا بقدرات تتعلق بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا

أكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تعتزم إعلان أي سياسة جديدة بشأن أوكرانيا واستخدامها صواريخ بعيدة المدى.



ونفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "وجود تغييرات في رؤيتنا بشأن تزويد أوكرانيا بقدرات هجومية بعيدة المدى لاستخدامها داخل روسيا".