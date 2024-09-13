الاعصار ياغي يتسبب بنزوح أكثر من 235 ألف شخص في بورما

أعلن المجلس العسكري في بورما الجمعة أن الفيضانات التي تسبب بها الإعصار ياغي أدت إلى نزوح أكثر من 235 ألف شخص ومقتل 33 شخصا على الأقل.



وقال المتحدث باسم المجلس زاو مين تون "هناك 236649 شخصا من 59413 أسرة نزحوا بسبب الفيضانات التي سببها الإعصار"، متحدثا عن "33 حالة وفاة وإصابة شخص واحد في جميع أنحاء البلاد".



وأعلن أن السلطات "فقدت الاتصال ببعض المناطق" وحث أولئك الذين يعيشون بالقرب من ضفاف الأنهر على البحث عن مأوى في أماكن أخرى و"توخي اليقظة" حتى الأحد.



في وقت سابق الجمعة، أعلنت خدمة الإطفاء في بورما عن حصيلة أعلى للقتلى بلغت 36 قتيلا.

