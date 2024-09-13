الأونروا تعلن مقتل أحد موظفيها خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) أن أحد موظفيها "قُتل على سطح منزله برصاص قناص" خلال عملية عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأكدت الوكالة في بيان أن "هذه المرة الأولى التي يُقتل فيها موظف في الأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات".