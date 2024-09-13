أوكرانيا: روسيا أطلقت 8060 مسيرة من طراز شاهد منذ بداية الغزو

اكدت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة ان روسيا أطلقت 8060 مسيرة من طراز شاهد منذ بداية الغزو.



وتتهم كييف إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو أيار أن موسكو تنشط في إنتاج طائرات مسيرة من طراز شاهد على أراضيها بمساعدة من إيران.