البابا فرنسيس يأسف لغياب "تقدم نحو السلام" في غزة

أعرب البابا فرنسيس الجمعة عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وقال البابا البالغ 87 عاما للصحافيين على متن الطائرة البابوية لدى عودته إلى روما من سنغافورة "سامحوني على قول ذلك ولكنني لا أرى أي تقدم يتم إحرازه نحو السلام".