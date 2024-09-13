تظاهرة معارضة لسعيّد طالب "بالحقوق والحريات" قبيل الانتخابات الرئاسية في تونس

تظاهر الجمعة أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء في تونس "دفاعا عن الحقوق والحريات"، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها.



ودعت لتظاهرة "لن تسكت" مجموعة من المنظمات على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان".



وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "قيس سعيّد دكتاتور" و"حريّات حريّات دولة البوليس انتهت" و"ارحل ارحل سعيّد"، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

