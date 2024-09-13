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اجتماع وزاري في إسبانيا بشأن حل الدولتين

أخبار دولية
2024-09-13 | 16:12
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اجتماع وزاري في إسبانيا بشأن حل الدولتين
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اجتماع وزاري في إسبانيا بشأن حل الدولتين

تستضيف مدريد الجمعة اجتماعا لوزراء من دول إسلامية وأوروبية إلى جانب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية المضي قدما في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
     
وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على إكس "معا، نريد تحديد الإجراءات الملموسة التي ستمكننا من إحراز تقدم نحو هذا الهدف".
     
أضاف المسؤول الاشتراكي "يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوة حاسمة نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
     
ورحب سانشيز بالمشاركين في مقر إقامته الرسمي قبل بدء الاجتماع في وزارة الخارجية وسط مدريد بضيافة وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس.

أخبار دولية

وزاري

إسبانيا

الدولتين

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