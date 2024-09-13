بايدن معلّقا على التهديدات الأخيرة للرئيس الروسي: "لا أفكر كثيرا في بوتين"



علّق الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على التهديدات الأخيرة التي أطلقها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بـ"لا أفكر كثيرا في بوتين".



وكان بوتين حذّر الخميس من أن سماح الغربيين لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بواسطة صواريخ بعيدة المدى، سيعني "انخراط دول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا".

