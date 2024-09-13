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الأمين العام لمجلس التعاون يرحّب بالبيان الصادر عن الاجتماع بشأن تنفيذ حل الدولتين
أخبار دولية
2024-09-13 | 10:08
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الأمين العام لمجلس التعاون يرحّب بالبيان الصادر عن الاجتماع بشأن تنفيذ حل الدولتين
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك بشأن تنفيذ حل الدولتين المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بمشاركة ممثلي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية تركيا ومملكة إسبانيا وأيرلندا ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة التي تبذلها مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى ما جاء في بيان المجلس الوزاري في دورته الـ161، الذي أكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
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