الجيش الأميركي: مقتل 4 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في غارة في العراق

أعلن الجيش الأميركي اليوم، أن أربعة من قادة تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في غارة في غرب العراق يوم 29 آب.



وكشف أن الغارة أسفرت عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.



وقالت القيادة المركزية الأميركية الجمعة، إنها تستطيع الآن تأكيد مقتل عدد من قادة الدولة الإسلامية منهم أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي، الذي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق.