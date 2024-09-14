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زعيم كوريا الشمالية يجري محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي

أخبار دولية
2024-09-14 | 01:44
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زعيم كوريا الشمالية يجري محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي
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زعيم كوريا الشمالية يجري محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الذي يقوم بزيارة للدولة النووية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ السبت. 
 
وقد تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتعميق العلاقات مع روسيا.
     
وتأتي زيارة شويغو بينما تسعى موسكو للحصول على ذخائر لمواصلة هجومها على أوكرانيا، وفي الوقت الذي يتهم فيه الغرب بيونغ يانغ بتزويد روسيا بالسلاح.
     
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد زار كوريا الشمالية في حزيران حيث وقع اتفاقية دفاع مشترك مع الدولة المعزولة. 
     
وأكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية حصول الاجتماع، قائلة انه "كان هناك تبادل واسع للآراء حول قضايا تعميق الحوار الاستراتيجي بشكل مستمر بين البلدين وتعزيز التعاون للدفاع عن المصالح الأمنية المتبادلة". 
     
وأضافت أن كيم "أكد أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستوسع التعاون والتنسيق" مع روسيا على أساس المعاهدة الدفاعية بين البلدين. 
     
وأورد مجلس الأمن الروسي أيضا على موقعه الالكتروني أن اجتماع شويغو مع كيم "يقدم مساهمة مهمة في تنفيذ" المعاهدة. 
     
ويرأس شويغو مجلس الأمن الروسي منذ تنحيه عن منصب وزير الدفاع في أيار. 
     
ويعتقد خبراء منذ فترة طويلة أن روسيا تنشر صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا.
     
واستند تقرير جديد لمركز "أبحاث التسلح في النزاعات" هذا الأسبوع إلى تحليلات لحطام صواريخ لإظهار "أن صواريخ مصنّعة هذا العام في كوريا الشمالية يتم استخدامها في أوكرانيا". 

أخبار دولية

كيم جونغ أون

سيرغي شويغو

روسيا

كوريا الشمالية

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