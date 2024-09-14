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جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
أخبار دولية
2024-09-14 | 01:47
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جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده مصممة على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.
ورفعت جنوب افريقيا القضية في كانون الأول الماضي زاعمة أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وقال رامابوزا للصحافيين عندما سئل عن القضية: "نحن عنيدون"، مؤكدا تصميمه "على المضي قدما في قضيتنا".
ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها.
وأكد الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".
وقال: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن".
وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
أخبار دولية
جنوب إفريقيا
الإبادة الجماعية
إسرائيل
محكمة العدل الدولية
غزة
سيريل رامابوزا
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