الصين تعتبر أن إبحار سفن تابعة للبحرية الألمانية عبر مضيق تايوان "يزيد المخاطر الأمنية"

اتهمت الصين السبت، برلين بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان بعد يوم على إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس.



وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي شي في بيان: "إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خاطئة"، مؤكدا أن القوات الصينية في المنطقة "ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات".