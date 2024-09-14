مسؤول أوكراني: سقوط شظايا مسيرة على مبنى بلدية في كييف من دون نشوب حريق

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن شظايا طائرة مسيرة سقطت على مبنى بلدية في منطقة أوبولون شمال وسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لكن ذلك لم يسفر عن اندلاع حريق.



وقال كليتشكو في رسالة على تطبيق تيليغرام إن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.



وذكر في وقت سابق أن وحدات الدفاع الجوي في حالة تأهب في العاصمة الأوكرانية.