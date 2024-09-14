ستولتنبرغ: كان بوسع حلف شمال الأطلسي فعل المزيد لمنع حرب أوكرانيا

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت اليوم، أنه كان بوسع الحلف أن يفعل المزيد لتسليح أوكرانيا في محاولة لمنع الغزو الروسي في عام 2022.



وقال ستولتنبرغ، الذي يغادر منصبه الشهر المقبل، لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج (إف.إيه.إس) الأسبوعية الألمانية: "نقدم الآن إمدادات عسكرية للحرب.. آنذاك، كان بإمكاننا تقديم الإمدادات العسكرية لمنع اندلاع الحرب".



وأشار ستولتنبرغ إلى إحجام حلف شمال الأطلسي عن توفير الأسلحة التي طلبتها كييف قبل الغزو الروسي واسع النطاق خوفا من تصاعد التوتر مع روسيا.



وتلقت كييف بعد بدء الحرب منظومات أسلحة متتالية بعد تردد الحلف في البداية. وأوكرانيا ليست عضوا في الحلف.



وشدد ستولتنبرغ في المقابلة، على أن إنهاء الحرب في أوكرانيا لن يتحقق إلا على طاولة المفاوضات.



وقال: "لإنهاء هذه الحرب يجب إجراء حوار آخر مع روسيا في مرحلة معينة، لكن يجب أن يستند ذلك (الحوار) إلى قوة أوكرانيا".