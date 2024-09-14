ميدفيديف: روسيا يمكنها أن تحول كييف إلى "كتلة منصهرة"

أكد الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا دميتري ميدفيديف أن بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية ردا على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.



وأشار الى أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة" عندما ينفد صبرها.